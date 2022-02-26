【第五波疫情】孔繁毅料今波疫情於3月中見頂　每日或達3萬人確診憂死亡人數或再升

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。(資料圖片)

疫情持續嚴峻，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（26日）在電台節目上表示，疫情將於3月中見頂，屆時每日至少有2、3萬人確診，但實際數字或再多數倍，死亡人數亦會進一步上升。他強調對抗第五波疫情關鍵在第三針疫苗，打齊三針才能減低重症和死亡風險，並建議政府強制市民打針，特別是長者。對於當局在昨夜（25日）更改指引，直接承認快速測試和私營化驗所的檢測結果，他形容有關做法是好做法，因實驗室工仍已「爆燈」，新方法可更快有檢測結果，但亦會有更多個案浮現。

孔繁毅早上在電台節目《政經星期六》上表示，第五波疫情有機會於3月中見頂，屆時每日或有2、3萬人確診，而實際數字或再多數倍，「有機會3月初到3月中係見頂，可能真係每日2萬至3萬症也不一定，但實際數字會是4、5倍，現在已經可能有20至30萬人感染」，更憂慮死亡人數或會再上升。

他指，現時染疫後死亡個案中，有9成無打針，尤其是安老院舍長者，若打齊3針無見到有入院或重症的情況，尤其復必泰，強調對抗第五波疫情的關鍵在第三針疫苗，打齊三針後才能提升中和抗體和刺突蛋白，減低重症和死亡風險，建議市民，尤其是長者應打針。

對於院舍長者方面，孔繁毅強調現時正與時間競賽，「快得一個星期得一個星期」，想打針的老人院長者，可考慮老人科外展隊到院舍時打針。他續指，若政府願意總動員推行疫苗接種計劃，有信心兩周已可將80歲以上長者接種率推高至8、9成。他以港大陸佑堂新設的接種中心為例，該中心亦是以長者優先，可為長者提供醫療意見，若無法打針亦可發出醫生紙，形容效果非常好，近日的預約已全數爆滿。

在兒童的接種方面，5至11歲兒童接種第2針復必泰會縮短至8周，孔繁毅指「其實都可以再考慮縉短多少少，4星期亦可以」，但打針位置一定會在會在大腿接種，他透露，自己第3針亦是在大腿接種，認為整體副作用少，科學上可減低心肌炎機會，強調整個過程很安全，復必泰亦能產生較高抗體。他又指，早前已為孩子親身測試，在第三針打大腿，強調大部分疫苗接種中心的護士均識在大腿打針。

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工則表示，現時於官涌體育館每日有至少300名3至11歲兒童青針。「現在好到就算他們WALK IN也會幫他們接，不少私家醫生也加入幫手接種行列，同業都說爆滿，反映近日打針意慾提高了好多」。對於近日有4名確診幼童病逝，他指，疫情確診基數愈大，易出現幼童死亡個案，且未知該些幼童先天免疫力不跌等，必定要有心理準備有嚴重個案。

被問到政府要求孕婦等打針，是否強行「谷針」。孔繁毅反駁指，已多番解釋，香港婦科學會和專科學會等早已明言，復必泰對孕婦和哺乳媽媽的接種是非常安全，媽媽打針後，抗體亦可傳給嬰兒，及早提供保護。至於近日染疫患者應否打針，孔則指，染疫後有自然感染的抗體，是很好的保護，若Omicron持續流行，未來半年至一年再染疫的機會很細，但抗體水平會隨時間下跌，建議他們在康復12周後開始打針。