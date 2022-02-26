【無品鄰居】屯門屋苑住客用鞋底撳升降機掣　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

▲ 屯門屋苑住客用鞋底撳𨋢掣。

本港第五波新冠疫情嚴峻，昨日（25日）新增10,010宗確診個案，再創新高。市民近期出入都極度注意衞生，不過屯門一個屋苑的街坊發現，有人用鞋底踩升降機按掣，形容行為相當缺德。

Facebook專頁「屯門友」日前分享一張照片，指有居住在屯門市廣場附近屋苑的街坊反映，連日來早上都發現其樓層的升降機門前按鈕遺有鞋印，懷疑有人用鞋底踩升降機按鈕，「而家疫情咁嚴重，啲人咁缺德用鞋底黎禁𨋢，真係好鬼嬲」，呼籲大家「畀啲公德心」。

貼文一出，不少網民都批評有關行為，「呢啲時勢大家都要保持清潔乾淨，仲有人咁冇公德心嘅」、「唔好話腳印，周街都係病人啦，自己小心啲啦」、「叫保安睇返cctv啦」。

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鞋底細菌比馬桶座墊上的高3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）早前一份研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣