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【隔離設施】公屋改裝為社區隔離設施　房屋署借鏡火炭駿洋邨改裝為臨時檢疫中心經驗

社會 11:30 2022/02/26

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公屋改裝為社區隔離設施。(陳帆網誌圖片)

第五波疫情嚴峻，本港床位及隔離設施嚴重不足，香港運輸及房屋局局長陳帆於今(26日)發表網誌，指房屋署在維持公共屋邨正常服務及建築工程如常進行的同時，亦動員在短短10多天內，將三座新建公屋大樓改裝為社區隔離設施，盡快讓設施投入營運，提供3,000多個單位，協助切斷社區傳播鏈。

他指，皇后山邨第一座（皇溢樓）及第七座（皇澄樓）及荔景邨恒景樓共約50多人的建築團隊，在2月14日得知三座大樓需要用作改裝成社區隔離設施，旋即擬備工作方案。政府物流服務署連日火速訂購了大量物資，但更具挑戰的是如何將這些物資有序地運抵各座公屋大樓，再送上各樓層，分配至各單位進行安裝，並將包裝垃圾運走。

他續稱，房屋署借鏡火炭駿洋邨於2020年初改裝為臨時檢疫中心的經驗，將整個落實設計的過程壓縮至3日。承建商亦盡量配合，由接到任務的首天已起動進行基本改裝，與房屋署的建築團隊互相配合，邊做邊修訂，有同事甚至形容，改裝工程的複雜性與密集程度前所未見

鑒於短時間大量物流對周邊道路及空間造成的壓力，為盡量減低對皇后山邨及荔景邨現有住戶的影響，房屋署亦盡量減少佔用公共空間及車道。房屋署與政府物流服務署連日協調，盡量理順貨運的時序編排，讓物資有序運送到各座大樓地下，並細分上落大樓的人流安排及電梯管制。每個環節稍有阻滯，必然導致衝突和延誤隔離中心的改裝工作。幸而地盤人員、承建商、供應商、送貨及安裝人員互相緊密配合，並不畏風雨，連續多天通宵達旦工作，無間斷安裝各項設備，務求盡早改裝好隔離設施交予有關部門運作。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：洪芷晴

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