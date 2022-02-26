【第五波疫情】確診個案持續飊升令醫院爆滿　專家認為港府應研居家治療作最後手段

▲ 第五波疫情持續嚴峻，公立醫院隔離病床及急症室已爆滿。(資料圖片)

第五波疫情持續嚴峻，公立醫院隔離病床及急症室已爆滿。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日出席電台節目（26日）表示，變種病毒Omicron傳播力高，估計確診人數將會持續上升，現時醫療體系已爆煲，憂慮日後連有需要治療的確診者亦無法入院，因此不能排除家居隔離和家居治療的可能性。他續說，若默沙東及輝瑞的新冠口服藥能分別在3月和5月抵港，建議政府積極考慮以居家治療及隔離，作為應對抗情的最後手段。

郭健安表示，總結過去4波疫情，因應政府社交距離措施，令市民的社交接觸達到相對低點的時間，疫情才能緩和一段時間，之後再完結。不過，每逢冬天天氣寒冷天氣，易令病毒活躍，而變種病毒Omicron在聖誕和新年兩大節日期間殺到，即使政府在1月7日實施晚市禁堂食等措施，仍未能如過去一樣遏止疫情。葵涌邨單日確診個案逾百宗，及後的農曆新年市民稍一鬆懈，便令疫情幾何級上升，引發社區大爆發。

郭健安表示，當時病毒即時繁殖率曾經達到3至4水平，本地檢測及接觸追蹤承受能力已超過臨界點。現時本地確診加上呈報個案，實際感染人數已經過萬，許多老人院舍、殘疾院舍及兒童亦受波及。

他續說，Omicron成為主流病毒株，傳染力比過往出現的新冠病毒株要強，並提出三項建議，包括呼籲長者和家長，在政府重新調配資源加快老人及年幼兒童接種疫苗時，應該積極考慮盡快為自己及年幼小朋友接種疫苗，增加保護 、減低感染率及感染後的死亡率。

郭又形容，現時醫療系統已經超出負荷，若未來感染個案如估算一樣持續上升，醫療系統無法處理所有需要入院病人，新興建的社區隔離措施，亦未足以安排確診者入住，因此不能排除家居隔離，甚至家居治療的可能性。他說，若默沙東及輝瑞的口服藥能分別於3月和5月抵港，政府應積極考慮以居家治療及隔離作為最後手段。

他又希望市民能保持社交距離，盡量減少外出，建議家庭主婦可考慮一次過購買多日飯餸和日用物資。至於私人公司僱主則應安排僱員在家工作，務求減少社交接觸，讓疫情稍稍舒緩。

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記者：洪芷晴