【絲打圍爐】花姐揀MIRROR+ERROR成員憑一要點　與蝦頭娟姐分享16子中老公+情夫人選

▲ 花姐揀MIRROR、ERROR成員憑一要點，與蝦頭娟姐分享16子中老公、情夫、男友人選。

由蝦頭（楊詩敏）主持的YouTube節目《絲打圍爐》最新一集，邀請到MIRROR與ERROR的經理人、「ViuTV真正一姐」花姐（黃慧君）任嘉賓，並找來娟姐（練美娟）擔任客席主持。席間除了講到當年花姐挑選16子的條件，三女還各自分享到在MIRROR與ERROR當中，會挑選誰來當男友、丈夫和情夫。

蝦頭封花姐為「ViuTV真正一姐」，因為她近年把娛樂圈「改朝換代」，捧出了MIRROR與ERROR兩隊風靡全港的男子組合。兩位主持指花姐算是見過最多的男人的女士，在圈中打滾多年的她上至天王巨星，下至當年參選《全民造星》海選被認為「甩皮甩骨」的參賽者都被見過。

▲ （Facebook圖片）

雖然現時已成為金牌經理人，但花姐指自己也經歷過少女時代，擁有過自己的偶像：「我的偶像是梁朝偉、金城武、張國榮，如果三選一的話會選梁朝偉，他實在太靚仔、雙眼太迷人，會被他電到毛管戥！他在你面前走過會被他電到『鏗』一聲。」

不過怕醜的花姐至今仍未敢跟梁朝偉合照，但講到「追星」，花姐自爆中學年代曾經追過黃凱芹，在電台門口等他出現，而鍾愛「爆牙男」的蝦頭當年亦曾在電台外面等過DJ林海峰向他索取簽名。

▲ （影片截圖）

選男團準則

根據花姐的偶像清單，她也不諱言直認是「外貌協會」成員，不過在挑選男團MIRROR與ERROR成員入隊時，她卻有另一個想法：「我不是個有經驗的經理人，所以選人是憑感覺的，倒如覺得他熱血、人品好、勤力、迷人，無想過他是否能賺錢、市場有需要。」

而在16子之中，最讓花姐感到自豪和眼光獨到的，是MIRROR的唱將阿Jer（柳應廷）。花姐憶述當時在公司開會挑選MIRROR成員時，她在會上提出阿Jer的名字，被會議上的眾人都側目：「早在比賽第一輪綵排時已經覺得阿Jer唱歌好聽，無理由不入選下一回合，但當時卻被評判以五盞紅燈淘汰，見到阿Jer在後台痛哭覺得好心痛，因為知道見對方辭職來參賽追夢，決定『使橫手』在復活賽把救他回來。」

▲ （影片截圖）

「外貌協會成員」的花姐直認當時阿Jer的外表「衰」，留鬚又八字眉，當時更有評判指阿Jer簽回來也難以改造，不過花姐則認為：「我覺得他唱歌好聽，而MIRROR當中的唱將亦沒有幾個，所以不理大家反對，把他簽下成為MIRROR一份子。」而直到MIRROR成軍三年後的今日，阿Jer的實力大家亦有目共睹。

對於「造星」冠軍姜濤，花姐則指他由海選試鏡現身時就已經「Sharp到爆」：「那時說ViuTV實在幸運，如果姜濤走在街上，一早就被別人簽下了，那時不敢說他一定會紅，但覺得他非常適合這行的工作。」

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男友、老公、情夫人選

在節目中三女分別分享了在MIRROR與ERROR 16子中的男友、丈夫與情夫的人選，主持人蝦頭打頭陣，喜歡「壞男孩」的她在16子中挑選了保錡（吳保錡）做老公：「MIRROR是可遠觀而不可褻玩的類別，但如果選拍拖對象和情夫一定會選姜濤！」

娟姐則會選擇曾經合作過的阿Dee（何啟華）或者肥仔（梁業）作老公人選，因為覺得二人可靠，但拍拖對象則會選Stanley（邱士縉），覺得Stanley夠高大、成熟、有安全感和有趣：「情夫會選保錡，他最似能為我帶來刺激！」

▲ （影片截圖）

身為兩團經理人的花姐，承認自己在婚前是個「姣婆」，經常想著男人：「但自從做了MIRROR和ERROR的經理人之後，我的確對男人失去興趣，因為在我思想中已經沒有男女之分，即使他們在我面前換衫也沒有任何想法。」

她表示如果撇除外貌論性格去選的話，會選擇阿Dee做老公，因為他很懂得保護身邊人，又懂得說笑，性格溫柔又率直。男友會則會選MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）和AK（江𤒹生），她讚Lokman很會照顧人而AK有點浪漫，情夫來說則會選他有情趣、夠創新的193（郭嘉駿），但笑指他身高太搶眼很難「偷食」。

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