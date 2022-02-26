【第五波疫情】打工仔快速呈陽性自我隔離 老闆：無病假紙要放無薪假

本港第五波疫情持續嚴峻，昨新增10010宗確診個案，有任職文職的打工仔日前經快速測試呈陽性，及後自我隔離，但其僱主卻稱，無病假紙要放無薪假，令該位打工仔氣憤，直言「我睇唔到醫生點有病假紙？係未要衝入急症室再加重醫護負擔？」

該名打工仔李先生向TOPick表示，因工作需要，近日公司接連有同事確診，他見自己有不適，遂自行快速測試，結果呈陽性反應，他稱，有發燒、頭痛、全身骨痛等不適症狀，但人還是精神的，他立即向公司請假自我隔離。

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李先生稱，他的老闆獲悉後，竟對他說，無病假紙要放無薪假。李先生頓感氣憤，因快速測試呈陽性，政府要求交樽，他身邊不少人等政府檢測報告，都要7-10日才有化驗結果，而自己這兩天服用必理痛、中藥等，症狀已減輕不少，他稱，可能政府化驗報告出來前，他已呈陰性。

李先生還稱，雖然政府有9間指定診所提供給輕症病人求診，但他昨天致電九龍灣診所，職員卻表示他未提交深喉唾液瓶，而且沒有衛生署的陽性樣本報告，不接受他的預約。

李生再向私家診所求診，但多間私家診所也拒絕求診，令他感到無所適從。李生為外出傳播減低風險，再找視像診症的診所，但預約全部爆滿，最快預約要3月後。

他稱，不能因想有病假紙，而去急症室排隊，

我自己30多歲，還是輕症，見到急症已好多人求診，除了要等上至少10小時，另也不想加重醫護負擔，他們已好辛苦，而且也會影響真正有需要幫助的人。



但他也稱，打工仔沒有病假紙，就要放無薪假，他促請政府正視事件。

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責任編輯：黃存新