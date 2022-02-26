【烏克蘭戰爭】嫁到烏克蘭港女直擊市面實況　斷續傳出爆炸聲超市現人龍

俄羅斯全面向烏克蘭宣戰，俄軍兵分三路圍攻，首都基輔及多個城市遭受導彈襲擊。烏克蘭局勢急劇惡化，引發烏克蘭人大舉逃亡。有嫁到烏克蘭的港女分享當地市面實況，雖然她斷續聽到爆炸聲，但市面大致平靜，只有超市出現人龍。她儲備糧食留在家中，暫時無意離開烏克蘭。

斷續聽到爆炸聲 忽然停電

TOPick聯絡嫁到烏克蘭的港人吳小姐，她與烏克蘭丈夫居於距離基輔半小時車程的城市伊爾平（Irpin）。吳小姐憶述2月24日早上睡醒時，丈夫告訴她俄烏正式開戰。據她的觀察，當時市面上未有太特別的情況出現，所以她也沒有特別感到驚慌，反而忙於回覆香港的家人及朋友訊息。

從2月24日當地時間晚上7時開始，吳小姐斷斷續續聽到爆炸聲，但未見有異樣。她原本不敢過於熟睡，但敵不過睡意，睡了3小時就醒了，然後又有爆炸聲。昨日（25日）早上7時多忽然停電，其後她與丈夫外出，打算再買一些糧食，順便到居於市中心的奶奶家叉電，期間不時傳來爆炸聲。

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市面大致平靜 留家儲糧

市中心明顯地較平時少人，吳小姐指市中心只有一間凍肉店仍然營業，他們排隊一小時左右，買了Salami（莎樂美腸）、曲奇、意粉及飲品，附近街市則有一兩個攤檔做生意。

聽講最大的超市Novus重開，就走去看看，排了長長的人龍。不過，我們暫時買夠，所以就回家了。

▲ 烏克蘭超市出現人龍，大家都保持秩序。（受訪者提供相片）

她講述這兩天市面上大致平靜，除了24日超市出現人潮，昨日（25日）大部分商店沒有營業，街上人流及汽車明顯減少。問及吳小姐與丈夫有甚麼打算，她表示︰

我們主要留在家中未有打算離開，儲備足夠糧食，重要證件文件也放好，方便有需要時帶走。

心痛局勢不敢多看新聞

吳小姐坦言香港的家人當然很擔心她，她只能每日向家人報平安，更新一下當地情況。她也有與其他身在烏克蘭的港人聯絡，慶幸「大家都安好」。由於這兩天回覆了海量訊息，她感到很疲累，慨嘆︰

好有無助感，新聞不敢多看，覺得只能心痛。

入夜後持續有爆炸聲，吳小姐設定鬧鐘，淺睡兩三小時再起來，希望繼續保持清醒，以免有任何突發事件。

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記者︰駱秀玲