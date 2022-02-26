【確診個案】美麗華商場共有7名職員確診新冠肺炎

▲ 美麗華商場指有７名員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

美麗華商場指由本月1日至2月23日，共有7名職員確診新冠肺炎，分別任職不同部門，其中商場員工5名及兩名非商場員工。而當中3名員工是經由大廈強制檢測及被列為密切接觸者後而確診。



公司指清潔工並非本公司職員，據合約清潔承辦商報告，合共15名清潔工快速測試結果呈陽性，所有測試陽性的清潔工均在未上班、未進入商場前測試，並没有機會進入商場，其中一位快速測試呈陽性的清潔工在正式的核酸檢測中結果為陰性，其餘14位尚在等候核酸檢測結果。

同時亦發現該15名快速測試結果呈陽性的清潔工中，有8名為駐廁工。故商場於2月二14日已停止清潔工駐廁之安排，減低風險。所有清潔員工於工作期間須做好保護措施如全程佩帶兩個口罩及防疫面罩，以減少清潔工感染之風險。商場上年已於大部分廁所加裝備有消毒功能，採用NCCO（Nano-Confined Catalytic Oxidation）氧聚解空氣處理技術的空氣過濾系統並每晚深層消毒清潔，另再即時加強全日每兩小時消毒一次。



疫情急劇變化，商場亦不斷因應疫情加緊防疫，商場會不斷審視及適時調整一切可行之預防措施，包括在商場公眾區域、設施及內部員工區域進行更頻繁的消毒及清潔，每晚進行深層霧化消毒清潔，要求所有前線員工包括外判員工每天上班前進行快速測試。務求為員工、顧客及租戶提供更安全舒適的環境。

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記者：伍瑋瑋