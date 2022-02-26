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【積極抗病】李樂詩患乳癌切除雙乳保命　歷4次手術重建義乳：發炎傷口又爆

健康 15:40 2022/02/26

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李樂詩患乳癌切除雙乳保命，歷4次手術重建義乳。

歌手李樂詩（Joyce）於去年8月確診患上乳癌，其後接受手術切除兩邊乳房。近日她接受陳志雲網上節目《Stephen．傾》訪問時剖白抗病的心路歷程，又指已進行4次手術重建義乳。

Joyce於去年八月確診乳癌，她表示在一次身體檢查中偶爾發身體有異常，需進行詳細化驗，在等待結果的一星期，Joyce的內心也相當煎熬，

好驚，我啲小朋友仲細，會好擔心，如果媽媽唔喺度咁點算好。

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Joyce最終證實患上早期乳癌，當她得知消息時，感到十分害怕，但慶幸發現及時，無需進行化療、電療。其後她接受一場約8小時的切除雙乳手術，她坦言當時心情很害怕，幸好手術順利完成。

被問及切除雙乳後的感受，她說自己性格較正面，「至少無咗cancer，但問題是如何去重建，但都要時間」。

她透露，至今已接受了4次重建義乳手術，「因為有好多步驟，中間有啲問題有啲發炎，傷口又爆」，因此要經常往返醫院，所幸目前情況良好，之後將再進行手術。

最新影片：

《真情》主題曲街知巷聞

生長於加拿大的李樂詩畢業於多倫多皇家音樂學院，更擁有十級鋼琴造詣。

1992年在機緣巧合下來港發展，推出首張個人專輯《李樂詩》，1994年Joyce推出第3張個人專輯《感動你》，其中《總有一天感動你》為自己創作，更獲獎無數。

翌年，Joyce憑着獻唱經典處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》打響名堂，此曲在電視上播足4年，陪伴着港人成長。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 癌症 乳癌 手術 李樂詩

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