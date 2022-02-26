【暫停營業】叙福樓集團所有分店2月28日起暫停營業　黃傑龍：減輕醫護負擔

▲ 叙福樓集團所有分店2月28日起暫停營業。

叙福樓集團主席行政總裁黃傑龍，旗下有多間食肆分店，包括「牛角」、「牛涮鍋等」，黃傑龍周六（26日）在社交平台指出，由於疫情持續惡化，疫情由一月初開始，社交距離措施放寬無期，由年初四到2月24日兩次都全面落空，呈報確診個案昨天突破22000，營商環境惡化至實在無法經營，集團所有分店後天2月28日開始暫停營業。

黃傑龍指出，世紀疫情大家都要勇敢生存，感謝醫護人員不眠不休照顧病人，希望這個決定也能稍微減輕醫護人員的負擔，期望疫情盡早受控，也將盡早恢復營業繼續服務大家，形容「約好你有緣再聚」。

▲ 黃傑龍表示希望這個決定可以減輕醫護負擔。（資料圖片）

對於集團早前發起，「有心人買菜比有緣人」的活動，截至2月25日已收款$4507元，並已停止收款，開始今明兩天於MMC牛涮鍋全線10間分店派發蔬菜給有緣人。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋