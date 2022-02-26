【強制檢測】港府指如密切接觸者已打兩劑疫苗　第六及第七日快測陰性可解除檢疫令

第五波疫情未止，新增宗數持續創新高，社區有大量快速檢測陽性人士，仍有待確診。政府昨晚(25日)公布將更新檢測服務的優次和方式。高風險地區強制檢測公告會取消，改為高風險群組向員工及居民等相關人士，派發快速測試套裝。

另外，針對高風險群組，將由原本的每2、3日一次強制檢測，改為每周一次，期間將以快速測試進行更頻密測試。詳情請見【下一頁】

食衞局局長陳肇始今日(26日)聯同消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞及總行政經理劉家獻見傳媒。陳肇始表示當前疫情極嚴峻，至昨日錄得94026宗 ，21年12月31日第五波疫情81425宗，已佔86%，前所未見，現時未到頂峰，各界要正視威脅。

她稱，第五波疫情增長極速，12月31日新增19宗至昨日10010宗，不足2個月幾何式上升，為醫療系統帶來史無前例挑戰。強諮當局，需要用好未來2、3個月時間，食衞局、衞生署及醫管局跟進工作，因應確診數字急升。

陳補充，本港現堅持早發現早隔離，提到現時核酸檢測雖已加強，但檢測需求日增，帶來沉重壓力，大量個案有待確認，快測陽性人士提交樣本後仍未等檢測形容，因應現時風險評估，昨日起更新檢測服務優次及方式。

她稱，快速測試靈敏度雖較核酸檢測差，但仍可檢出病毒量較高患者，亦可大規模應用，對爭分奪秒重要。當局已將如何便使用快測等應用資訊亦已放上專題網站。

就食衞局、環保署等都按污水樣本結果，向針對大廈派120萬套快速測試，可初步找出感染個案，過去數周市民已適應如何使用快速，港府決定以風險為本，昨日修訂檢測如下：

會持續針對更高風險大廈作出圍封，涵蓋亦會更多，而圍封強檢後續會改由居民進行快速測試，會更便捷

高危的大廈及食肆，當局向員工及居民派快測套裝，取代強檢安排，有關人士毋需去條測中心或流動檢汀，可改為自行快測；原先檢測公告亦會取消，清潔及第物管員工

高風險暴露群組的強檢安排由現時每日、2日或3日，改為7日一次，並會派發快測套裝，方便有關人士做更密測試

不過當局仍會維持社區檢測中心運作，以做到願檢盡檢；為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。至於有哪些快速測試承辦商受認可，可視為陽性個案，料政府要再公布。

衞生署署長林文健解釋，第六七日連續兩次抗烈檢測，相對傳播風險較低，時間計算上可拍齊現有方法。

另外，陳肇如亦提到，如確診個案的密切接觸者已完成接種兩劑疫苗，在第六及第七日快測陰性可解除檢疫令。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡