【指定診所】醫管局將增加多8間指定診所　

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(資料圖片)

本港確診個案再破萬，消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞醫生和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席疫情記者。

劉家獻表示，由2月24日指定診所增至9間，使用量一直上升，未來亦會有更多患者需要服務，故由3月1日起，再增5間，3月7日再加3間，即共有17間分布全港，每日提供3000名額，詳細內容會再作公布。

他又指，公立醫院由即日起更改確診人士出院準則，醫生臨床上判斷病人為康復，會安排其出院，直至確診後14日，每日有大量病人確診，需要病床流轉，形容是「非常時期非常做法」，提醒出院人士回家後須待確診14天後才可離家。

食物及衞生局局長陳肇始指出，快速測試陽性個案在網上申報後，當局會根據資料向患者發放病假紙。不過她指出圍封強檢仍須核酸檢測，如果家居確診人士沒有徵狀，可繼續留在家中自我隔離。

最新熱門影片:

【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗 藥劑師解構4類兒童不宜接種

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：