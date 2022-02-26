【放寬出院準則】醫生判斷患者康復可出院　回家後待確診14日後可離家

▲ (資料圖片)

第五波疫情未止，新增宗數持續創新高，食衞局局長陳肇始今日(26日)聯同消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞及總行政經理劉家獻見傳媒。

衞生防護中心總監徐樂堅昨日再多５０間院舍爆疫，當中有院舍屬零星感染，累計至今已４６０間院舍爆疫，涉及1943名院友及逾600名員工受感染，有70間院舍錄10宗或以上個案爆發。

他稱，中心科學專家委員會昨已更新指引，將長者接種第二、三劑疫苗間距拉近，盡快加強院舍接種。及至昨日第五波已錄確診12.6萬多宗個案，亦收到7.7萬市民透過網上系統呈交陽性紀錄。

劉家獻提到，醫管局即日起更新出現確診病人出院指引，經醫生評估如有症狀確診者臨床情況已改善穩定，以及居住情況合適，可獲安排出院，惟返家後仍需隔離，直至確診後或發病後14日才可離家。

高拔陞指出，料會有更加多個案，甚至乎會更高的水平，要令醫院有更加多接收能力，如果調節了出院安排後，會不會病人入院日子延長，這個情況都可能會增加。

死亡個案中，未有數據分析哪些個案在急症室死亡，不過可能會出現一些情況，可能本身因自身問題過身，而又有新冠病毒，事實上未必因為新冠病毒而死亡。

最新熱門影片:【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗 藥劑師解構4類兒童不宜接種

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡