【確診消息】新增17,063確診個案　消防處強烈呼籲：輕症者勿入院【不斷更新】

▲ 新增17,063確診個案，再多66名患者死亡。

本港疫情非常嚴峻，政府更改強制檢測措施，改為接受快速抗原測試，同時承認快速抗原測試結果，陽性個案視為確診。今日多名官員出席疫情記者會，交代最新措施及確診數字，包括食物及衞生局局長陳肇始、消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。TOPick緊貼疫情，不斷更新。

【17:15】

醫管局再放寬出院準則，醫生判斷患者康復可出院，回家後待確診14日後可離家，詳情【下一頁】

【17:10】

新增17,063確診個案，累計470間院舍爆疫。

【17:00】

縮短特定人士接種新冠疫苗間隔時間

【16:50】

港府指如密切接觸者已打兩劑疫苗，第六及第七日快測陰性可解除檢疫令，詳情即看：【下一頁】

【16:40】

政府宣布強檢改快速測試，陳肇始指快速測試可驗出病毒量較高患者，方便大規模使用，會對更多爆發疫情的大廈圍封強檢，而居民可進行快速測試。同時容許快速測試陽性人士，可在網上登記為陽性個案。

【16:30】

政府舉行疫情記者會，料交代取消強制檢測等措施。食物及衞生局局長陳肇始指出這一波疫情未達頂峰，前所未有的，有Omicron以及delta變異病毒株同時在傳播，不足兩個月內確診數字幾何式上升，為香港醫療帶來史無前例挑戰。

▲ 本港疫情嚴峻，確診數字不斷增加。（梁偉榮攝）

衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會、疫苗可預防疾病科學委員會今（25日）與港府專家顧問舉行會議，強調截至昨日，第5波疫情已有至少200宗染疫者死亡個案，當中包括兒童，根據現有的流行病學數據，而已打齊針者死亡風險較未打齊針者低7倍，強烈建議未接種疫苗人士盡快接種疫苗，而12歲以下和60歲及以上尚未接種一劑疫苗的人應優先盡快接種，詳情即看：【下一頁】

【醫護控訴】公立醫護連續工作42小時無休息 病房迫爆難分流病人：一班同事走出去喊，詳情即看：【下一頁】

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【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗 藥劑師解構4類兒童不宜接種

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：伍瑋瑋