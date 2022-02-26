【不可能任務】孔德賢意外中彈痛極倒地　古天祥出師不利陷崩潰邊緣

TVB綜藝節目《不可能任務》找來16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大不可能挑戰，於今晚播出的一集，由隊長張振朗領軍，帶同隊員孔德賢、劉頌鵬（Enson）、杜穎珊（Sandy）、古天祥、何慈茵、劉展霆（Eden）以及腳傷未愈的戴祖儀（Joey）接受挑戰。

而昨晚（25日）播出的第四集，在香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安帶領下，陸續為長達6分鐘的「真龍虎武師」級畢業作品進行拍攝。

整個畢業作品在電視城取景，漂移部分三個指定動作分別是「連續轉兩個90度彎甩尾」、「圍繞噴水池打圈」及「進入古裝街城門後急速橫滑停車」。

事前花了大半個月時間上網睇片掌握竅門的天祥，最終成功說服嘉樂哥委以「漂移」重任，可惜甫開車已滑鐵盧「爆呔」，令本身已壓力爆煲的天祥即時崩潰：「我勒住自己唔好喊，但其實我情緒已去到臨界點。我覺得自己做唔到落去，但好好嘅係好多人埋嚟鼓勵我。」

眼見天祥Keep住跌Watt的嘉樂，在旁不斷為對方打氣，結果天祥成功衝破心理障礙完成使命。在隊友蜂擁上前恭賀一刻，天祥終忍不住爆喊：「我一路所有動作都做得唔好…我好希望可以Show到自己有嘢畀人睇，但今朝我失敗咗。」

同樣自信不足的Eden，則被委派「Free Flow顯身手」重任，挑戰飛簷走壁及空中翻騰等難度動作；由於想一Take過完成，Eden心理包袱極大，結果一開波即失平衡撞傷膝頭，之後又連番出錯，Eden最終獨自躲在暗角發自己脾氣：「我覺得自己真係好廢，對自己好失望，做極都唔靚。」

最新影片推介：陶大宇專訪

向來對Eden負評的迪安哥見狀即慈父上身安慰Eden：「龍虎武師嗰種痛苦真係眼淚在心裏流架，唔好成日覺得自己唔得，話畀自己聽得得唔得呢？」Eden最終順利完成拍攝，並感激兩名導師用心良苦：「佢哋鬧我其實係想鞭策我嘅潛能出嚟，都幾Warm。」

拍住上挑戰畢業任務的孔德賢及Enson，則要挑戰開槍、空中翻騰、飛躍及爆破場面，二人同樣連環出狀況。Enson因腳法有誤「踩冧棚」需要重拍，至於孔德賢則意外中彈，畫面所見孔德賢中彈一刻有白煙冒起，而他的即時反應則是痛極倒地，不過孔德賢事後淡定笑謂：「係好痛好痛，但冇嘢嘅，中吓呢啲仲榮幸。」

▼ 點擊圖片放大 +24 +23