【消防救護】消防處近270名救護員確診車減少3成　呼籲將有限救護留予有需要患者　

本港疫情非常嚴峻，今日多名官員出席疫情記者會，交代最新措施及確診數字，包括食物及衞生局局長陳肇始、消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

今日再增 宗確診個案，近日新冠病毒確診個案倍增，救護車資源亦非常緊絀。為確保本港醫療系統及救護車資源不至崩潰，消防處緊急呼籲市民將資源留給真正有需要的人。他指，現時救護服務非常嚴峻，例如平日5點，應有26架救護車提供服務，但現在只有182架，少了近80架，即3成，因消防署至今共有268位救護員確診，及410密切接觸者不能執勤，前線人手極緊張。

另一方面，處理確診個案會較一般個案用多2至3倍時間，令救護車流轉急降，服務承諾打破新低，最低一日降至23.3%，即於一宗可以達標。通訊中心有650位個案無救護車等候中，最長個案等26小時都未有，有機會有嚴重患者未能及時送院，反果好大。

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記者：洪芷晴