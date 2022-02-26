【第五波疫情】過去24小時再多66人離世　包括1名19歲長期病患者

第五波疫情嚴峻，本港今日（26日）新增17,063宗確診個案，6宗為輸入個案，其他為本地個案。消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞醫生和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代最新疫情。

醫管局表示，現時共有5485名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；550名病人在竹篙灣社區隔離設施隔離；500人在荃灣帝盛酒店隔離

過去24小時再多40名病人情況危殆；97人情況嚴重；另有人66離世，涉及39男27女，年齡介乎19歲至101歲。當中有61人是65歲以上，只有4人已打兩針， 4人已打一針。

部分死者詳情：

19歲女，長期病患者，住院舍

41歲，長期病患者，住院舍

由於數據滯後，當局公布，2月20至24日再有22名病人離世，涉及15男2女，年齡介乎68歲至101歲。

第五波疫情至今，有402名病人在公立醫院離世，疫情至今共有607名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多293病人已出院。

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