【烏克蘭戰爭】借離婚夫妻比喻俄羅斯攻打烏克蘭　車淑梅被網民狂轟急刪Post道歉

▲ 借用離婚夫妻比喻烏克蘭戰爭，車淑梅引網民圍插刪Post致歉。

俄羅斯日前向烏克蘭發動攻勢，烏克蘭局勢急劇惡化，首都基輔及多個城市遭受俄羅斯導彈襲擊，造成逾百平民死亡。世界各地都向烏克蘭送上祝福，然而資深傳媒人車淑梅昨日則在其Facebook發文，以離婚夫妻比喻烏克蘭與俄羅斯的關係，引來網民不滿圍剿狂轟。

烏克蘭當地近日受到俄羅斯軍方的襲擊，當地已經有上百名無辜市民慘死，包括烏克蘭首都基輔在內多個大城市接連受到攻擊，為保家園烏克蘭的市民基本上「全民皆兵」，拿起武器還擊。

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全球各地民眾希望烏克蘭不再增添死傷，而在香港的資深傳媒人車淑梅昨日在其Facebook發文，轉發了朋友的比喻套用在烏克蘭與俄羅斯的戰爭之上，以離婚夫婦去比喻兩國的情況：

20多年前，烏克蘭與前夫（俄羅斯）離婚，幾個孩子也歸了她。前夫對她也挺夠意思，給她留下了不少家產。之後前夫（俄）還替她還清了2000多億的債務。 擺脫了前夫，她開始與村霸（美國）及一幫浪公子（西方）開始眉來眼去，打情罵俏，直至完全躺在他們的懷裡。 這倒也罷，她完全聽順村霸的，勾搭在一起對前夫圍攻。前夫很生氣，硬的要回了一個孩子：克里米亞。 她開始懷恨做夢了，想嫁給北約家族，仗勢擠壓前夫，而村霸並不想娶她，只想利用她欺負她前夫，她傻不傻，時不時地對另外兩個孩子（盧甘斯克、頓涅茨克）動不動拳腳相加，逼得這倆孩子哭著找爹。 那村長惡霸一直在一旁拱火，只是時不時地送點過期的東西（彈藥）。她自以為是有人撐腰，對前夫更加放肆。前夫忍無可忍，並看著倆孩子可憐，帶著傢伙衝過來把倆孩保護起來，喊著誰敢動，這下她連同那村霸及那幫浪公子全都慫了。

▲ （經濟日報圖片）

車淑梅的帖卻引來大批網民不滿，有人在其帖文下留言反擊，亦有網民把帖文截圖轉載到論壇狠評，車淑梅因而把帖文刪掉，並在今日發文道歉：「較早前輕率轉發了一段訊息，自覺不恰當，謹此致歉！衷心祝願世界和平！」

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