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【快速檢測】當局會按快測陽性網上申報發放病假紙　圍封強檢仍須核酸檢測

社會 17:34 2022/02/26

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

當局會按快測陽性網上申報發放病假紙。

第五波疫情未止，新增宗數持續創新高，食衞局局長陳肇始今日(26日)聯同消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞及總行政經理劉家獻見傳媒。

政府昨晚(25日)公布將更新檢測服務的優次和方式。高風險地區強制檢測公告會取消，改為高風險群組向員工及居民等相關人士，派發快速測試套裝。

另外，針對高風險群組，將由原本的每2、3日一次強制檢測，改為每周一次，期間將以快速測試進行更頻密測試。詳情請見【下一頁

衞生署署長林文健解釋，快速測試以檢測抗原為基礎，按海外經驗及此段時間經驗，快速測試本身靈敏度及特異性良好，尤其社區大量個案，亦可盎快掌握到社區有多少個案，如每人亦可用時，就可做到緩疫、清零狀態。

他亦稱，快速檢測陽性情況下，建立網上系統呈報當可陽性確診者處理，待日後確診者需申請病假時，有資料數據庫可作對照，並會向確診者發出病假證明，現時數據庫仍發展中，料需數周時間。

政府公布最新檢測及出院措施。

最新熱門影片:【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗　藥劑師解構4類兒童不宜接種

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡

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