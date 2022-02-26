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【快速測試】實惠2月28日登記預售救世快速抗原測試劑　$18/盒最快3月1日取貨

健康 18:32 2022/02/26

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

實惠2月28日登記預售救世快速抗原測試劑，$18/盒最快3月1日取貨。

疫情進入非常時期，快速測試劑成為香港人現時的必需品，實惠與本地科創公司Savewo救世攜手抗疫，推出COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，售價為18元1盒，2月28日開放登記預售，每人限購1套20盒共360元，最快3月1日到門市取貨。

Savewo救世COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，特別對無症狀感染同早期感染檢測擁有高敏準確，有效檢測新冠病毒毒株，包括Omicron同Delta變種病毒，15分鐘即知結果，準確度達99.03%，獲歐盟CE1434認證、英國、德國、法國、意大利及瑞士採用。​​

登記購買詳情

  • 登記日期: 2022年2月28日 (星期一) 中午12:00 - 售完即止
  • 取貨日期：成功預購人士最快於2022年3月1日開始收到手機短訊確認
  • 取貨方式：自訂門市，並根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨
  • 付款方式：只收取八達通或現金
  • 網上登記網址將於2月28日Pricerite實惠Facebook專頁公布

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責任編輯：羅嘉欣

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