【兒童治療】醫管局轉送50名病人到私院治理　正商討轉介急症兒童個案到私院

第五波疫情未止，新增宗數持續創新高，食衞局局長陳肇始今日(26日)聯同消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局行政總裁高拔陞及總行政經理劉家獻見傳媒。

就私家醫院支援公院情況，高拔陞提到過去一段時間都有一直與私家醫院緊密商討，至今整體而言不同私家醫院提供約120張床收接收穩定的非新冠病人，單是今日已有逾50名非新冠病人，由公院轉到私院治理。

他又補充，正與私院開始商討亦接近落實，可予一些相對急症的小朋友個案，轉到部分私家醫院留醫，待落實後再作公布。

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責任編輯：陳正怡