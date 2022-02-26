【空氣污染】多區空氣污染達甚高水平　包括北區、元朗、屯門、東涌

▲ 環保署指多區空氣污染達甚高水平，包括北區、元朗、屯門、東涌。(資料圖片)

環保署的空氣質素健康指數升至「甚高」水平。環保署下午5時在屯門的一般監測站指數達到10，屬於「甚高」；而在元朗、北區的一般監測站指數達到9，及東涌的一般監測站指數達到8，同樣屬於「甚高」。環保署提醒，當健康風險級別達到甚高時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少體力消耗及戶外活動。一般市民應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。



空氣污染物「臭氧」（O3）的一小時濃度方面，北區錄得259微克、屯門錄得233微克、元朗錄得213微克。本港對「臭氧」的標準為8小時平均值不多於每立方米160微克，世衛標準為8小時平均值不多於100微克。



細懸浮粒子（PM2.5）一小時濃度方面，東涌錄得42微克、屯門錄得69微克、元朗錄得72.1微克。本港對於PM2.5的日均值新標準為不多於50微克，而世衛組織新修訂標準日均值為不多於15微克。

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責任編輯：洪芷晴