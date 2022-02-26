【空氣質素】環保署料空氣污染指數或達嚴重水平　天文台預測周日最高氣溫21度

▲ 空氣質素健康指數風險級別可能達嚴重水平。（林宇翔攝）

本港空間污染嚴重，環保署的空氣質素健康指數升至「甚高」水平。環保署周六（26日）下午5時在屯門的一般監測站指數達到10，屬於「甚高」；而在元朗、北區的一般監測站指數達到9，及東涌的一般監測站指數達到8，同樣屬於「甚高」。

環保署預測稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，明日（27日）空氣污染仍會處於較高水平。

署方指香港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風。微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。



空氣污染物「臭氧」（O3）的一小時濃度方面，北區錄得259微克、屯門錄得233微克、元朗錄得213微克。本港對「臭氧」的標準為8小時平均值不多於每立方米160微克，世衛標準為8小時平均值不多於100微克。



▲ 天文台九天天氣預測。

根據香港天文台預測，下周本港將受一股較潮濕的偏東氣流影響，雲量增多。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

天氣亦漸轉溫暖，天文台指一股較潮濕的偏東氣流會在下週逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多及有幾陣薄霧，日間和暖，預測星期日（27日）清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約21度，部分地區能見度較低。吹微風，星期日漸轉吹和緩東風。

展望隨後數天短暫時間有陽光，日間和暖，早晚亦有一兩陣薄霧。

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責任編輯：洪芷晴