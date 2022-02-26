【第五波疫情】港媽憂染疫HKTVmall掃物資 無法下單顯示送貨配額已滿

▲ 港媽憂染疫HKTVmall掃物資 ，無法下單顯示送貨配額已滿。

本港第五波疫情持續嚴峻，不少市民均減少外出，港媽李太擔憂染疫，遂網上購買物資，但當她上HKTVmall網站掃廁紙食油及米時，竟無法下單，顯示送貨配額已滿，之後再到其他超市網站嘗試網購均未能成功下單。

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居住天后的港媽李太向TOPick表示，目前疫情嚴峻，女兒明天到兒童醫院接種首劑復必泰疫苗、她希望安全至上，遂在女兒打齊疫苗前盡量減少外出購物。

於是她前往HKTVmall網購物資，包括廁紙、食油及米，但當她選購一輪，將物品拉到購物車準備下單時，網站竟顯示購買頁未有提供送貨日子及時段，有機會是因送貨配額已滿。

李太大感無奈稱：

第一次落唔到單，可能太多人唔想再出街！

李太之後轉到百佳、惠康等網站購買物資 ，惟均無法下單。李太稱，其居住在屯門的友人，告知她剛訂到HKTVMALL，但最快都需要3月9日先可以送貨。她明天再試網上購買物資，或自行到門市購買。

本港新增17,063確診個案，累計470間院舍爆疫。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（26日）在電台節目上表示，疫情將於3月中見頂，屆時每日至少有2、3萬人確診，但實際數字會是4、5倍，現在已經可能有20至30萬人感染，更憂慮死亡人數或會再上升。

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責任編輯：黃存新