  • 17°C
香港時間 : 2022226日 (週六) 22:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】多幢大廈被圍封強檢　涉沙田、長沙灣及葵涌多處【不斷更新】

社會 21:30 2022/02/26

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。(資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日破一萬七千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【21:00】

晚上9時起限制葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座，人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:30】

政府自下午六時起限制在長沙灣指明「受限區域」（即長沙灣幸祥街2號幸俊苑俊禮閣及俊賢閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約三時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:05】

政府自下午6時起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田新田圍邨富圍樓，不包括位於地下的香港聖公會沙田青少年綜合服務中心賽馬會青年幹線）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:05】

​政府自下午5時起限制在觀塘指明「受限區域」（即觀塘秀茂坪邨秀明樓，不包括位於該處的停車場及地下的秀寶綜合家庭服務中心）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】

政府自下午5時起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田禾輋邨富和樓，不包括位於地下的商鋪109-110、126及130號）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
18:35 2022/02/23
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
【封區檢測】觀塘安泰邨智泰樓污水樣本呈陽性　今午圍封強檢
16:48 2022/02/23
【封區檢測】觀塘安泰邨智泰樓污水樣本呈陽性　今午圍封強檢
【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天圍封強檢　上水天平邨天喜樓揭95宗初陽個案【不斷更新】
19:11 2022/02/24
【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天圍封強檢　上水天平邨天喜樓揭95宗初陽個案【不斷更新】
【封區檢測】多幢大廈被圍封強檢　涉秀茂坪邨秀義樓、安寧花園第5座【不斷更新】
19:10 2022/02/25
【封區檢測】多幢大廈被圍封強檢　涉秀茂坪邨秀義樓、安寧花園第5座【不斷更新】
【快速檢測】當局會按快測陽性網上申報發放病假紙　圍封強檢仍須核酸檢測
今日 17:34
【快速檢測】當局會按快測陽性網上申報發放病假紙　圍封強檢仍須核酸檢測

你可能感興趣

【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
18:35 2022/02/23
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
【封區檢測】觀塘安泰邨智泰樓污水樣本呈陽性　今午圍封強檢
16:48 2022/02/23
【封區檢測】觀塘安泰邨智泰樓污水樣本呈陽性　今午圍封強檢
【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天圍封強檢　上水天平邨天喜樓揭95宗初陽個案【不斷更新】
19:11 2022/02/24
【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天圍封強檢　上水天平邨天喜樓揭95宗初陽個案【不斷更新】
疫情 編輯 觀塘 香港 長沙

最高瀏覽

【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果
20:18 2022/02/25
【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
18:13 2022/02/25
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
【新冠肺炎】11個月大女嬰染疫瑪麗醫院單獨隔離　父母崩潰求見：我們需要她
18:46 2022/02/25
【新冠肺炎】11個月大女嬰染疫瑪麗醫院單獨隔離　父母崩潰求見：我們需要她