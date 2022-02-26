【封區檢測】多幢大廈被圍封強檢　涉沙田、長沙灣及葵涌多處【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。(資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日破一萬七千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【21:00】

晚上9時起限制葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座，人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（27日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:30】

政府自下午六時起限制在長沙灣指明「受限區域」（即長沙灣幸祥街2號幸俊苑俊禮閣及俊賢閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約三時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18:05】

政府自下午6時起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田新田圍邨富圍樓，不包括位於地下的香港聖公會沙田青少年綜合服務中心賽馬會青年幹線）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:05】

​政府自下午5時起限制在觀塘指明「受限區域」（即觀塘秀茂坪邨秀明樓，不包括位於該處的停車場及地下的秀寶綜合家庭服務中心）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】

政府自下午5時起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田禾輋邨富和樓，不包括位於地下的商鋪109-110、126及130號）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組