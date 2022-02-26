【快速檢測】快速測試取代強檢　居民：說明書蚊型字體不便長者【附政府表列快測產品】

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政府昨晚(25日)公布將更新檢測服務的優次和方式。高風險地區強制檢測公告會取消，改為高風險群組向員工及居民等相關人士，派發快速測試套裝。詳情請見【下一頁】

有日前被圍封強檢的大廈，本身需於未來一周指定時間內，再作兩次檢測包括一次核酸檢測及一次深喉唾液檢測，惟有關公告昨晚已取消，並已獲派發快速檢測包自行檢測。

有關檢測包內的檢測儀屬BGI華大基因快速抗原檢測試劑，內附民政事務總署的須知，仍列明「以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求」，內附亦有快速檢測說明書。

有收到快測套裝的居民表示，說明書上雖有寫明檢測步驟，惟說明書僅為半張A4紙大小，形容說明書內容「密密麻麻」，字型猶如「蚊型」大小，且全屬英文，直言如大規模應用及向屋邨派發，長者根本不懂如何使用。

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另外，當局今日(26日)公布如密切接觸者已打兩劑疫苗，第六及第七日快測陰性可解除檢疫令。不過坊間快速檢測產品多，市民或未可知如何選擇。根據港府新冠肺炎專題網站，提到如何選擇合適的快速抗原測試，指出世衞建議測試的靈敏度(sensitivity)最少有 80%，特異度(specificity)則最少有 97%。

現時，衞生署醫療儀器科已於醫療儀器行政管理制度下，批准一些快速抗原測試的表列申請，詳情可瀏覽醫療儀器科網。

▲ （擷自衞生署網站）

此外，政府亦在2019冠狀病毒病專題網站的快速抗原測試專頁中，提供國家藥品監督管理局，歐盟和美國食品及藥物管理局等監管機構有關快速抗原測試產品的名單，供市民在選購時參考。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳正怡