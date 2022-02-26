【全國兩會】施榮懷：已退燒並無不適　對同車11人未能赴京深感愧咎

▲ 全國政協委員施榮懷已退燒。（資料圖片）

全國兩會下月4日在北京開幕，港區全國人大代表、政協委員，周四起前往深圳隔離7日，其中全國政協委員施榮懷檢測結果為初步陽性，與其同車的11人被列緊密接觸者，無法出席兩會。施榮懷表示，目前已退燒，身體亦無不適，並對於同車的人大代表及政協委員未能赴京，深感愧咎。

施榮懷指，他出發前一段時間，每天都會做快速測試，而出發前一天（周三）更到養和醫院做檢測，結果都呈陰性。他出發當日再做快測，都沒有異樣，加上身體無任何症狀，因此隨大隊出發，惟抵埗當晚就開始發燒，隨後確診。他稱，當日全程緊遵大隊的防疫指示，戴上面罩及口罩，希望同車的各位平安健康。

他又提及，香港抗疫兩年，參與過不同形式的抗疫活動，今次染疫，令他更明白確診者需要的，不只是物資，也是精神上的支援。

消息指，曾與施榮懷同車的11名港區人大、政協早已由原本入住的隔離酒店，轉送至另一間酒店，須再額外增加「14+7」的隔離期。他們早前已在港接受7天居家隔離，因此，連同新增的21日隔離期，加起來共被隔離28天，無法參與兩會。

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記者：陳葆琳