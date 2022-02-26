【烏克蘭港人】3名烏克蘭港人向入境處求助　將有中國包機送當地港人離開

▲ 烏克蘭超市出現人龍，大家都保持秩序。（港人吳小姐提供相片）

俄羅斯全面向烏克蘭宣戰，局勢緊張，TOPick親子率先訪問嫁到烏克蘭港人情況，向本網親述在當地斷斷續續聽到爆炸聲，但市面大致平靜，只有超市出現人龍等情況。據了解，雖然受訪者未有向處方求助，不過入境處主動透過本網轉達相關資訊，並按其意願透過大使館提供可行協助。

俄軍兵分三路圍攻，烏克蘭首都基輔及多個城市遭受導彈襲擊。烏克蘭局勢急劇惡化，引發烏克蘭人大舉逃亡。TOPick親子親自訪問嫁到烏克蘭的港人吳小姐分享當地市面實況，她表示斷續聽到爆炸聲，但市面大致平靜，只有超市出現人龍。她儲備糧食留在家中。詳情即看:【下一頁】

就烏克蘭局勢緊張一事，本港境處表示，已透過外交部駐港特派員公署（公署）及中國駐烏克蘭大使館（大使館）了解情況。至今接獲3名身在烏克蘭的港人求助，據了解，不包括TOPick採訪的港人吳小姐。

據悉，雖然受訪者未有向處方求助，不過入境處主動透過本網轉達相關資訊，並按其意願透過大使館提供可行協助。

入境處會繼續與求助人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件，又提醒身在當地的港人應注意人身安全。如他們需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線：(852) 1868，或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線求助。

同時要留意中國駐烏克蘭大使館在其網頁上就包機接返的事宜發出通告，據了解，27日中國有包機送當地港人離開，需要填寫相關通告並進行登記，或與中國駐烏克蘭大使館聯絡(電話：+380503550734)。

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記者：伍瑋瑋