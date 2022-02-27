【開明爸爸】開明爸爸反對早婚打兩份工培養女兒　巴裔女生中一學中文考入港大護理

▲ 愛美現時在港大護理讀4年級。（影片截圖）

生於巴裔家庭的女生，在香港的生活是否還要跟隨巴基斯坦的傳統呢？香港電台的節目《睇得見。聽得到》第五集《做囡這回事 》，邀請了今年22歲的愛美(Omme Kulsoom)做主持，愛美是在香港出世的第三代巴基斯坦裔，小學時讀非主流小學，但升中時爸爸希望她學好中文，鼓勵她入讀主流中學，她升中後開始力追學習中學，小學時讀非主流小學，但升中時爸爸希望她學好中文，故此入讀主流中學，才開始力追學習中文，到DSE考到優良成績入讀於港大護理學院。

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愛美指，過往不少傳媒扭曲認為巴裔女生無所事事，或者認為宗教會強迫女生去做某些事，但她指自己的宗教卻鼓勵她們不停學習，而她也不想限制自己。她勇於突破，背後最強後盾是爸爸，愛美的爸爸年幼時來到香港，知道學習中文的重要性，愛美的爸爸坦言在巴基斯坦的親朋戚友，會認為女性不需要太多學習或外出工作，認為女性要在家中做家務及照顧子女，但他的想法不同，他希望3個女兒能讀到大學，能夠學習中文。

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愛美小學時讀非主流小學，中學時獲爸爸鼓勵入讀主流中學，她從中一開始從零開始學習中文。愛美在升中暑假前開始日日上課，在一位老師的幫助下學中文，她從水果、文具的名稱開始學起，她自己設立筆記簿記下學習的詞語，而爸爸每日都會鼓勵及稱讚她。

爸爸回家後見到我在學中文，都會過來鼓勵及稱讚我，不是偶爾一、兩次，而是任何時候都會鼓勵及讚我。

愛美有四姐弟，她指中五時也曾經擔心家中無法負擔大學費用，她如實跟爸爸說出自己的疑慮，爸爸卻著她不用擔心，如果打一份工無法支撐，他會努力打兩份工。為了讓子女能夠讀大學，愛美的爸爸早上在印度貿易公司工作，晚上再兼職送外賣3至4小時，雖然媽媽曾經提議她讀完中學後就結婚，但遭到爸爸的強烈反對。

到了中五選科，愛美的媽媽因腹痛入院，她坦言因為巴基斯坦上一輩女性相對傳統，只會選擇看女醫生，否則寧可諱疾忌醫，她最後希望能從事醫護幫助少數族裔的女性。勤奮的愛美也不辜負爸爸的期望，DSE考入港大護理，現時正就讀4年級。

愛美的爸爸相當開明，他稱愛美不需要過早結婚，更相信女兒擁有知識，完全不擔心沒有伴侶選擇，

我不擔心沒有人娶她，她知識、能力各方面都好好，我不擔心沒有人娶她。

香港電台的節目《睇得見。聽得到》，邀請，擁有不同能力、種族背景的嘉賓，例如殘疾人士以及少數族裔人士在節目中交流，以了解香港社會的共融情況，讓殘疾人士以及不同少數族裔人士更全面和更立體地被社會「睇得見、聽得到」，做到打破與社會主流的隔膜，令到大家彼此接納、欣賞和尊重。

責任編輯：王明芳