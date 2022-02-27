【確診消息】新增26,026宗確診　第五波累計15.8萬人染疫【不斷更新】

▲ 新增26,026宗確診，再創單日確診新高。

本港確診趨勢繼續向上升。港府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案，正建立網上登記系統，供相關人士申報，同時宣布向市民免費派發7個品牌的快速檢測包（詳情即看：下一頁）。今日（27日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新措施及確診數字。TOPick緊貼疫情，不斷更新。

【17:15】

當局每日在社區抽取污水樣本，對病毒量高的大廈進行圍封強檢，居民將獲發快速檢測包進行測試。

【17:10】

醫管局採用分層治療方式，根據病徵嚴重程度將患者分流到不同設施，紓緩醫護的工作壓力。

【17:07】

被問到有確診市民或緊密接觸者租住酒店作家居隔離，衞生署不建議市民效法，反之應留在家居隔離，必要時要通知衞生署才可在非常住住址中檢疫，在酒店隔離前亦須通知酒店方面，獲對方同意才可以入住。

【17:03】

衞生署指，現時每日確診數字與呈報數字等同，只要是衞生署旗下化驗所、獲認可的私人化驗及醫管局所呈報的個案，均視為確診個案。

【16:55】

今日離世的新冠病人當中，有一名人士接種三針，被質疑新冠疫苗無效抗拒新冠病毒，劉家獻，該名病人屬長期病患，有晚期腎衰竭，強調疫苗增強人體對病毒的抗體。

醫管局指，天氣寒冷令死亡個案增加，指現時有個案到急症室時已經垂危，導致遺體滯留在醫院的殮房，甚至擺放在急症室內，已與衞生署及食環署溝通，希望加快遺體運送程序；衞生署補充旗下三間殮房共1,350個放置屍體的位置已9成爆滿，詳情即看【下一頁】。

【16:43】

衞生署對近日確診非常憂慮，短時間內確診個案會不斷上升，呼籲市民做好防護衞生，保持社交距離，有任何病徵時需要做快速測試劑，又建議到信譽良好的供應商購買，並選購港府、內地及歐盟認可的快速測試劑，又指衞生署針對政府採購的快速測驗劑進行檢測，大多有效檢測新冠病毒。

【16:39】

今日再多83名新冠病人離世，年齡最少19歲，當中只有13人接種至少一針疫苗，詳情即看【下一頁】。

政府已暫停確診者光顧食肆安心出行感染風險通知，稱將檢測資源留真正有需要的人，詳情即看【下一頁】。

【16:30】

新增26,026宗確診，26,019宗屬本地個案，再創單日確診新高，第五波累計15.8萬人染疫。歐家榮呼籲市民進行快速測驗後陽性，耍留家休息，留在房間隔離，並佩戴口罩，然後要在官方網站上申報，詳情稍後公布。

截至昨天為止，累計530間院舍爆疫涉2450院友，單日再增680宗院舍確診個案，詳情即看【下一頁】。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜