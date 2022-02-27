【抗疫支援】機構為受隔離長期病患者提供送藥到戶　一文看清申請及服務流程

▲ （Zoom會議截圖）

本港疫情非常嚴峻，昨日（26日）新增17,063確診個案，醫療系統已經超出負荷，疫情更蔓延至安老及殘疾院舍，累計逾470間院舍爆疫，大量院友及負責照顧的職員染疫，院舍須撤離或關閉隔離，惟不少院友都是長期病患者，一旦因隔離而無法取藥，隨時引發健康危機。香港藥學服務基金推「送藥到戶」服務，為院舍及居家隔離的長期病患者提供免費送藥支援，確保病者有藥醫，以防斷藥致病情失控，服務計劃維持10個星期，預計能為200至300個院舍服務。

香港藥學服務基金主席蔣秀珠表示，協會將會在明日（28日）擴大抗疫期間免費「送藥到戶」及社區支援服務，計劃為有確診新冠肺炎個案的安老或殘疾院舍、臨時居住在社區隔離設施的確診患者、在醫管局普通科或專科門診覆診的長期病患者，由專人到醫管局門診代領藥物，再由藥劑物流團隊直接將藥物送到院舍及患者住處，再有藥劑師提供遙距輔導服務。

蔣秀珠指，患者必須是病情穩定之長期病患者，而且在香港居住，其地址適合藥物派送，便可以登記服務，但「送藥到戶」服務並不包括派送自費藥物。

在申請服務流程上，院舍可在網上填寫及遞交表格或填寫紙本表格傳送給服務熱線，然後就可等待確認運送藥物訊息。而個別在醫管局普通科或者專科門診覆診的病人可投過服務熱線、短訊或網上表格提出申請，然後需要提供病人個人資料，包括身份證號碼及覆診資料，讓香港藥學服務基金在醫健通核實紀錄，在確認申請後3至7天，會派人到醫院取藥及送到院舍及病人居所

蔣秀珠指，服務暫時預計維持10星期，在首兩星期預計可支援20至50間院舍，以及服務100名個別病人。在10星期間，預期服務量可達1200個電話查詢，為200至300個安老院舍和500至600位個別患者提供送藥支援，並為300至400位服務使用者作電話跟進。

負責運送藥物的萬信電子科技有限公司市場策劃經理盧穎君表示，公司會提供高度安全及衛生的物聯網運送服務，在衛生上除了定時為儲藏區域消毒外，由於部份藥物對溫度上有要求，運送時會有實時的藥物溫度監察，並會實時追蹤車輛位置，而且有無匙設計的物聯掛鎖，可確保藥物安全。為確保藥物正確無誤，公司亦會採用射頻識別技術工收件人確認每樣物品。

服務熱綫：9486 6126

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記者：李榮忠