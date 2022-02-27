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【抗疫支援】機構為受隔離長期病患者提供送藥到戶　一文看清申請及服務流程

社會 12:32 2022/02/27

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（Zoom會議截圖）

本港疫情非常嚴峻，昨日（26日）新增17,063確診個案，醫療系統已經超出負荷，疫情更蔓延至安老及殘疾院舍，累計逾470間院舍爆疫，大量院友及負責照顧的職員染疫，院舍須撤離或關閉隔離，惟不少院友都是長期病患者，一旦因隔離而無法取藥，隨時引發健康危機。香港藥學服務基金推「送藥到戶」服務，為院舍及居家隔離的長期病患者提供免費送藥支援，確保病者有藥醫，以防斷藥致病情失控，服務計劃維持10個星期，預計能為200至300個院舍服務。

香港藥學服務基金主席蔣秀珠表示，協會將會在明日（28日）擴大抗疫期間免費「送藥到戶」及社區支援服務，計劃為有確診新冠肺炎個案的安老或殘疾院舍、臨時居住在社區隔離設施的確診患者、在醫管局普通科或專科門診覆診的長期病患者，由專人到醫管局門診代領藥物，再由藥劑物流團隊直接將藥物送到院舍及患者住處，再有藥劑師提供遙距輔導服務。

蔣秀珠指，患者必須是病情穩定之長期病患者而且在香港居住其地址適合藥物派送便可以登記服務但「送藥到戶」服務並不包括派送自費藥物。

在申請服務流程上，院舍可在網上填寫及遞交表格或填寫紙本表格傳送給服務熱線，然後就可等待確認運送藥物訊息。而個別在醫管局普通科或者專科門診覆診的病人可投過服務熱線、短訊或網上表格提出申請，然後需要提供病人個人資料，包括身份證號碼及覆診資料，讓香港藥學服務基金在醫健通核實紀錄，在確認申請後3至7天，會派人到醫院取藥及送到院舍及病人居所

蔣秀珠指，服務暫時預計維持10星期，在首兩星期預計可支援20至50間院舍，以及服務100名個別病人。在10星期間，預期服務量可達1200個電話查詢，為200至300個安老院舍和500至600位個別患者提供送藥支援，並為300至400位服務使用者作電話跟進。

負責運送藥物的萬信電子科技有限公司市場策劃經理盧穎君表示，公司會提供高度安全及衛生的物聯網運送服務，在衛生上除了定時為儲藏區域消毒外，由於部份藥物對溫度上有要求，運送時會有實時的藥物溫度監察，並會實時追蹤車輛位置，而且有無匙設計的物聯掛鎖，可確保藥物安全。為確保藥物正確無誤，公司亦會採用射頻識別技術工收件人確認每樣物品。

服務熱綫：9486 6126

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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