【爆谷一周】工作狂花姐自爆日睡3小時　目標望MIRROR歌曲登美國Billboard

在昨晚（26日）播出的一集《爆谷一周》中，由MIRROR經理人花姐（黃慧君）與MIRROR的楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）擔任嘉賓，主持人谷德昭（谷導）請花姐、三位鏡仔談到工作上遇到的壓力，其中作為經理人、節目監製的花姐就被問到每天的工作日程，期間更透露其「老闆」ViuTV董事兼總經理魯庭暉向她提出了一個目標。 谷導也向花姐問了多條問題，以計算她的壓力指數！

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魯生爲MIRROR定下目標

在節目中，谷導一看到花姐便指ViuTV高層交代他要好好與花姐聊天，花姐指自從MIRROR經歷《調教你MIRROR》後自己過得更加好，但的確數年前是比較難受。花姐稱第一次聽到別人形容Frankie是「下弦」時，她坦言不太高興，她知道Frankie當時未有很好的機會而會努力替他找機會，就是抱著一有機會就讓他們把握、每人的路也不同。

谷導提到MIRROR的成員已被很多香港人認識、有成員已奪得最受歡迎獎項，他就向花姐提問：「你覺得已經達到目的？」花姐就回應指沒有可能達到的，因為魯生每年都會設立一個新目標讓她完成，在今年叱咤頒獎禮完結後又向她給予新目標，她說：「條路唔會行得完」。

她大爆魯生今年是希望MIRROR的歌可以登上美國Billboard，花姐表示當時聽後目瞪口呆，她現時笑言其實應該聯絡誰人，她稱：「魯生是一位很有遠見的人，他教導我要看遠一點，一定要有這麼遠的目標、夢想⋯⋯我就會立即做我認為沒有可能的事。」谷導回應指這個目標很厲害。花姐續指自己很「低能」，曾經在上網搜尋「如何上Billboard」。

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花姐自認熱愛工作

谷導問到花姐每天的工作日程，她說：「早上7時、8時就會接收到魯生的短訊，然後就打點成員的工作至深夜12時、1時，再載某些成員回家，大約凌晨3時、4時睡覺，大部份時間也有3至4小時的睡眠時間。」谷導聽後稱花姐除了可計算的工作時間，腦袋在其他時間也在思考，是很大壓力、很辛苦，間中需要稍作放鬆。

花姐坦言自己即使不是當經理人，也是一位很喜愛工作的人，所以也不可全部算在MIRROR的頭上。

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測試花姐壓力指數

谷導就再向花姐發問17題問題，以計算花姐的壓力指數，並需由鏡仔們為每一題以一至兩分來評分。花姐被問到「覺得手上工作太多，每法應付」，她回答是2分、工作應付不了。在「覺得時間唔夠用、所以要分秒必爭」中，花姐說自己會在如廁期間與別人用電話聊天，所以也是2分。

眾人也認爲花姐在「覺得無時間消遣，終日記掛著工作」方面是取得2分。後來，花姐直言很介意別人評論自己的工作表現，但又會故作無事。

至於「擔心自己的經濟狀況」，眾人笑指是0分，花姐大呼：「痴線，我未有去到經常檢查銀行戶口剩多少錢，我不是一個富裕的人，但未至於擔心經濟狀況，一分吧？」

最後，花姐的壓力指數總分是23分，谷導指20多分已是很高，是精神壓力偏高或高，需要反省壓力來源、尋求解決辦法。

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