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【第五波疫情】酒吧業界指暫緩追租無助渡過停業危機　促政府推「免租令」3至6個月

社會 10:32 2022/02/27

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酒吧業界指暫緩追租無助渡過停業危機，促政府推「免租令」3至6個月。（資料圖片）

政府新一份《財政預算案》首次提出暫緩追租措施，透過立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，為期3個月，法例有效期最長是6個月。香港酒吧業協會主席錢雋永對新措施表示歡迎，可暫時紓緩業界的壓力，但是錢認為措施「到喉唔到肺」，未能切實協助現正停業的酒吧渡過難關，恐措施結束屆滿之時，業界會面對新一輪追租潮及結業潮。錢促請政府推出「免租令」3至6個月，協助業界渡過第五波疫情。

本港新冠病毒單日確診個案破萬，政府評估疫情仍未達頂峰，錢預料酒吧業復業恐怕遙遙無期，業界前景十分不明朗。《財政預算案》推出的暫緩「追租」措施，相信全港約1,100間酒吧都會跟隨政府新政策，暫緩交租以紓緩壓力，但有關措施只是延後繳交租金，措施屆滿時，酒吧必須一次過繳付已暫緩的租金，業界根本不可能做到。

酒吧在第五波疫情下被要求關閉，根本由停業至今都係零收入，香港酒吧業協會預料，當措施屆滿時，可能會有部分酒吧因無法繳付暫緩租金而被迫提早結業，掀起新一波的結業潮；甚至有業主會因而訴諸法律行動，進一步引發大規模追租潮，業界將面臨前所未有的打擊。

協會促請政府立法推出為期3至6個月的「免租令」，豁免疫情下被要求停業的酒吧繳付租金。此外，協會期望政府能體諒業主的情況，如業主的物業需要供款，政府可要求銀行延遲要求繳交供款三個月，減輕業主壓力；如業主不需供款，則為被停業商戶提供免租，協助商戶度過結業難關。協會亦期望政府能協助銀行解決營運困難，確保銀行資金流充裕，不會因業主暫停供款而出現財政問題。

錢雋永期望政府、銀行以及業主了解現在營商慘況，如繼續打壓行業，最後只會令到更多小企結業，導致數以萬計打工仔失去工作，錢期望各界能夠同舟共濟，共同度過香港最艱難時刻。

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責任編輯：陳麗娜

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