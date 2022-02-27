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【5,000元消費券】上輪八達通領取者下月16日獲發尾期1,000元　涉13萬人

社會 11:26 2022/02/27

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政府發言人今日（27日）表示，約13萬名以八達通收取上一輪消費券的市民，將於3月16日獲發餘下1,000元消費券，並會在當日陸續收到相關手機短訊通知。相關市民屆時可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券，領取限期為9月30日。

發言人表示，鑑於本港近月疫情嚴峻，有極少部分以八達通收取上一輪消費券的市民，或因疫情關係令其「合資格消費」累積總額未能趕及於限期前達到4,000元的要求，但與之相差並不遠。政府決定採取特別安排，在3月16日向所有未獲發放尾期1,000元消費券的市民發放有關消費券，領取限期同樣為9月30日。
　
市民可透過以下方法查詢已發放的消費券金額、未領取的消費券餘額和到期日等資料：

  • 八達通手機應用程式
  • 八達通網站（voucher.octopus.com.hk）
  • 八達通客戶服務熱線：2969 5500

 市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站或致電熱線18 5000查詢。

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責任編輯：陳麗娜

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