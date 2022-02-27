【旅業寒冬】旅業稱當局支援郵輪旅遊獲利更高　倡推低息貸款助業界復業

▲ 旅業稱當局支援郵輪旅遊獲利更高，倡推低息貸款助業界復業。（資料圖片）

新一份《財政預算案》中，政府預留12.6億元支援旅遊業，有6億是用於為期3年的「文化古蹟本地遊獎勵計劃」，另有6,000萬元讓從業員進行為期3年的培訓，以及旅發局的推廣工作。香港旅行社東主協會會長葉慶寧認為，郵輪旅遊更受本地人歡迎及更有利可圖，又指疫情終有一天會消退，本港不能坐以待斃等旅客重臨本港，長遠政府要支援業界重新啟動，建議動用旅遊業賠償基金貸款給有意復業的旅行社。

葉慶寧表示，過去兩年抗疫路上有政府的資助能減低業界的損失，歡迎當局在今次財政預算案中，再增撥資源支援旅業，不過認為郵輪旅遊當局可收取船公司的港口稅收等額外收入，較推動本地深度遊等的經濟效益更大。

他又認為，本港抗疫工作終有一日會完結，屆時業界才準備復業便太遲，加諸本港多項大型基建將相繼落成，為旅業未來發展，建議政府考慮動用以往旅行社供款的印花費，即香港旅遊業議會「旅遊業賠償基金」內的7.5億元，低息貸款予有意復業的旅行社、旅遊巴士公司，讓他們疫情過後重新啟業，因為銀行過往已批出貸款予合資格申請貸款的同業，加上認為相關旅行社無力還款，相信不會再願意借錢給旅行社和旅遊巴士公司。

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記者：陳麗娜