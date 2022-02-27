【第五波疫情】檢測陽轉陰被告知仍須赴隔離　2孩港媽折騰2周：俾返少少同理心

▲ 港媽與2名孩子檢測從陽性轉陰性，但仍被告知須赴檢疫中心。

本港第五波疫情嚴峻，每日確診數字已飆升至上萬，疫情相關資訊繁多，不少市民都感到混亂。《東張西望》近日訪問了曾一家四口確診的港媽，港媽憶述，除了丈夫去了亞博館隔離，她和兩名子女在家等候報告，然而檢測從陽性轉陰性後，衛生署卻告知仍須赴隔離中心，幸最終因放寬隔離準則而毋須前往，但已令媽媽身心疲累。

TVB兒童節目《Hands Up》的小演員Julia和哥哥在2月初發燒，媽媽在《東張西望》分享一家確診經歷。她表示，在小朋友發燒後，預約了一家四口做檢測，惟職員卻說大人做檢測就可以，若大人中招，小朋友都會一起走。

後來，先確診的爸爸被送往亞博館，而媽媽和兩名小朋友則留在家中，衛生署卻致電指，媽媽檢測陽性，但沒有兩名小朋友資料，因此著她叫親友接走孩子或交給社署。不過，媽媽在家為兩孩做快速測試，證實兩人都是陽性，擔心讓社署接走反會傳播病毒。

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檢測從陽轉陰

衛生署未接走媽媽前，丈夫的測試結果已是陰性，於是媽媽亦在家做快速測試，亦為陰性，再托親人交深喉樣本。2月13日，媽媽收到陰性報告，但Julia和哥哥雖然分別在8、9、12日交過深喉樣本，但一直沒有回音，於是在2月14日，他們自費找政府認可的化驗中心再做檢測，翌日收到陰性檢測報告。

本來已經事情告終，衛生署卻致電，無論結果是陰性或陽性，都要去一趟隔離設施，令媽媽十分不解，

我們3個已經是陰性，再走入確診人士聚集的地方，我們不是更危險？

然而，職員卻回應，需要媽媽及2名孩子到檢疫中心，等醫生出陰性才可以作實，他們只是收到相關個案，但個案被派到哪個檢疫地方，是按系統處理，他們無決定權。慶幸，由於最後放寬了隔離準則，媽媽和子女才不用前往檢疫中心，但已令媽媽身心疲累，

好驚，俾返少少同理心，事件會更容易解決。身體沒有大礙，但心靈卻承受巨大壓力。

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政府信息混亂

社區幹事姚潔凝指出，Julia一家的事件只是冰山一角，最嚴重個案是2月7日交深喉樣本到政府收集點，10多日都收不到結果。她認為，信息混亂原因是衛生防護中心與醫管局溝通不足，檢測結果有嚴重滯後。

到底陽性轉陰性是否需要再隔離？感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，不管是咽喉拭子或鼻咽拭子，抗原或核酸檢測由陽轉陰，已經代表病毒量開始下降，甚至檢測不到病毒，某程度是比之前安全，傳染性不大。不過，患者的糞便仍帶有病毒，所以有機會透過糞便傳播。

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責任編輯：王明芳