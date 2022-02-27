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【母子決裂】聲稱侄子背後操縱梅媽發脫離關係聲明　 梅啟明報警：會追究到底

娛樂 14:01 2022/02/27

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已故天后梅艷芳的母親梅覃美金，一向十分溺愛長子梅啟明，但梅媽在2月14日登報與梅啟明脫離母子關係。梅媽甚至入院休養也拒不讓兒子探望，更透過潘小文在節目代向梅啟明傳話：「如果佢唔撤銷訴訟，就會同佢脫離母子關係，呢個係梅媽畀梅啟明嘅最後通牒，希望佢唔好再咬住唔放，以後生性做人。」據悉，梅啟明之前已多次因欠債而向梅媽要錢，梅媽終忍無可忍而脫離母子關係。

梅啟明日前又再次現身醫院欲探望梅媽、把近日的事情講個明白，不過被拒門外，未能成功看到梅媽。他接受TVB娛樂新聞台訪問時表示要查清楚出入人士的紀錄，也提到有人「假傳聖旨」代梅媽發出聲明。

直至今日早上（27日），梅啟明於北角接受傳媒訪問。他聲稱梅媽對登報脫離關係關係毫不知情，並點名40多歲的侄子在背後搞小動作操縱梅媽。梅啟明聲稱自己已經報警，更揚言會追究到底，他更指侄子從小對他不尊重。

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關於梅媽登報與他脫離母子關係，梅啟明聲稱前幾日收到媽媽電話，媽媽在電話中大叫冤枉指毫不知情。梅啟明指自己開始查清楚件事，至今已經水落石出，他追問負責照顧梅媽的護士，揭發原來是弟弟的兒子，現時已經40多歲的侄子在背後搞小動作，但不知道動機是甚麽。

梅啟明指，他昨日晚上質問侄子為何要登報，但對方不回答，並指要與梅媽的護士對質。梅啟明補充到，梅媽的確在生氣時說過要跟他脫離母子關係，他更指自己隨時比梅媽早走，不明白為甚麽要搞出如此多事。

針對脫離關係聲明，梅啟明指自己已經報警，警方亦已受理，他更要求醫院交出探望梅媽人士的出入記錄。而梅媽不再每個月支付2萬元給他作生活費用，他也表示是侄子在背後操縱梅媽，更指自己不獲許進入醫院探望梅花，是否要重演啊梅事件。

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有人「假傳聖旨」

至於他早前也指梅媽發出與他脫離母子關係的聲明是有人「自把自為」，兼稱跟梅媽溝通過後知道不是她的意願，他就再解釋：「假傳聖旨，做咗呢樣嘢就賣咗報紙，我問啊媽，佢就話唔知發生咩事。」

另外，談及侵權官司的進展，他稱雙方也在等待程序，自己已回應電影公司，就再等待電影公司回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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