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【暫緩追租】當局將為商舖收租維生長者業主　最多墊支3個月租金上限10萬元

社會 12:49 2022/02/27

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當局將為商舖收租維生長者業主，最多墊支3個月租金上限10萬元。（財政司司長網誌提供）

本港新冠疫情持續嚴峻，最新一份財政預算案加大了「派糖」力度，例如電子消費券每人再派1萬元，又建議暫緩追租3個月。陳茂波指出，第五波疫情令經濟迅間陷入冰點，中小企出現大規模倒閉潮的危機，強調新措施只是讓業主稍緩一點才收租，不是鼓勵租戶不交租，冀保住中小企僱員生計。

陳茂波今日(27日)在網誌為暫緩追租的運作，作進一步闡述，稱因新措施受影響的物業，差餉可順延繳交，同時法例將列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款，再者如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於3個月租金的墊支安排，上限10萬元。

另外，財政司司長陳茂波在電視節目表示，第五波疫情嚴峻，市民收入減少，生活壓力大，希望盡早於4月份發放第一期5,000元，「多多少少讓大家用住先」，餘下5,000元將在暑假發放，期望在疫情過後注入消費動力及帶動經濟、保就業，像去年下半年一樣，在疫情受控時，讓更多人外出消費。

陳茂波指，現金發放消費券需時，因需要建立新系統，市民亦要重新登記，重申沿用去年申領者的資料發放新一輪消費券，發放速度最快，「無論用任何其他發放方法都遠遠比唔上」。

他又指，預算案提議免追租3個月，不是鼓勵租戶不交租，只是希望在困難的時候，讓租客可以喘息，強調租戶與業主之間不是零和遊戲，租戶繼續有能力承租，商舖不用丟空對業主亦是好事。

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責任編輯：陳麗娜

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