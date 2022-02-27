【抗疫支援】市建局調撥56個應急單位予租戶隔離檢疫　推新一輪租金寬減措施

▲ 首個應急單位已獲安排予一安置單位住戶的同住家人使用，單位已準備好床鋪和基本物資。（市建局提供）

本港疫情非常嚴峻，昨日（26日）新增17,063確診個案，醫療系統已經超出負荷，醫院急症室及隔離設施爆滿，市建局指，將在轄下四幢安置大廈和重建項目已收購物業單位中，暫時調撥最少56個大廈設施和家居衞生環境較佳的應急單位，又推出新一輪的租金寬減措施。

市建局表示，為配合政府「盡早隔離」的防疫策略，將在轄下四幢安置大廈和重建項目已收購物業單位中，暫時調撥最少56個大廈設施和家居衞生環境較佳的應急單位，免費提供予市建局的住宅租戶，一旦確診染疫而需居家隔離，其沒有染疫、但屬於確診人士的密切接觸者和同住家人，可向市建局提出並安排入住應急單位；與此同時，市建局亦與非政府機構商討合作，為這些需要作隔離檢疫的租戶及其於應急單位的家人，提供協助。

在加強樓宇防疫方面，市建局已經安排專業承辦商為安置大廈和市建局已展開物業收購的重建項目，在樓宇的公用地方噴灑長效抗菌塗層。四幢安置大廈於早前已完成有關消毒及噴灑抗菌塗層，接下來，會陸續為餘下的重建項目大廈進行相關工作，涉及總數超過50幢樓宇。至於家居環境層面，我們亦陸續協助有需要的住戶在單位內安裝市建局生產的U型隔氣彎管「自動補水器」，提升單位內、外的抗疫力，預計可惠及2,000個住戶。

除了提供隔離單位，市建局已聯同東華三院合作，為隔離人士送遞物資包，提供包括抗疫及消毒用品、快速測試套裝、米、罐頭和乾糧等食物，以及個人護理用品，作為在隔離期間應急之用。若隔離住戶自行訂購食品和日用品，當相關用品送抵樓宇大堂時，市建局亦會安排人手送上單位門外，轉交予家居檢疫人士；如人手許可，亦可代為購物。

除上述為確診染疫的租戶及其有隔離需要的家人提供協助外，市建局亦會準備更多的物資包，送到這兩類物業的其餘租戶，支援他們繼續投疫。市建局預計，物資包將最快可以於三月初開始陸續派送，照顧共約600個市建局的住宅租戶。

另外，市建局會配合政府在剛公佈的2022年度財政預算案的緩困措施，稍後推出新一輪的租金寬減措施，與市建局出租的物業租戶共渡時艱。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠