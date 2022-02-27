【食品供應】內地供港蔬菜2千公噸按年同期8成半　冰鮮家禽貨量維持平日約9成

▲ 內地供港蔬菜2千公噸按年同期8成半，冰鮮家禽貨量維持平日約9成。（林宇翔攝）

早前大量跨境貨車屏司機確診，影響內地食品供應本港，政府發言人今日（27日）表示，昨日（26日）由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。

截至昨日午夜，內地供港蔬菜供應量約為2,000公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量約8成半。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為693公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量上升，約為平日全港供應量的1.5倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量9成左右。受疫情影響，上水屠房今日會繼續關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後擬於今日重開並提供有限度屠宰服務。

漁護署會每天更新及公布鮮活食品供應資料。市民如欲獲取鮮活食品的每天供應量和批發價的最新資料，可瀏覽漁護署網頁。

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責任編輯：陳麗娜