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【第五波疫情】內地專家指9,000人採樣支援隊伍隨時可到港　全民檢測配合禁足效果最理想

社會 13:21 2022/02/27

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國家衞健委醫政醫管局副局長李大川表示，內地已準備9,000人採樣支援隊伍。（資料圖片）

本港疫情非常嚴峻，港府計劃在3月推行全民檢測，國家衞健委醫政醫管局副局長李大川表示，內地已準備9,000人採樣支援隊伍，可以隨時根據香港特區政府的需要，派到港幫助工作；又指全民檢測期間實施禁足，效果是最理想、也最好的。

國家衞健委醫政醫管局副局長李大川接受無綫電視訪問時表示，對於本港檢測容量不足，他指內地已經準備好充足的檢測人手到港協助，準備大約9,000人採樣支援隊伍，而且開始培訓，可以隨時根據香港特區政府的需要，派到港幫助工作。他又指，若港府要求，同樣可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到120至150萬次，遠高於本港每日最多30萬次。

至於港府早前表示，全民檢測不傾向實施禁足，李大川則指，在全員檢測期間採取封控措施，是對全員檢測效果，最理想、也最好的。

對於港府日前改變檢測及出院標準，與內地標準不同，李大川認為新做法能夠盡早把陽性感染者找到，盡快把他隔離起來統計，雖然做法非最理想，但按本港現時情況下可以接受。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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