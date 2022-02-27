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【抗疫物資】當局指180萬個快速檢測包已派予市民　約20萬部脈搏血氧儀已供新冠病人使用

社會 13:27 2022/02/27

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多批內地醫療物資抵港，涉逾千萬個快速檢測包及外科口罩。（陳國峰攝）

商務及經濟發展局發言人今日（27日）表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組，在過去一星期已迅速將內地供應的醫療物資分發，供前線人員，以及接受治療和有需要人士使用。
　　 
發言人表示，在中央政府全力支持下，工作小組與内地專班緊密對接，取得很大成果。就特區政府提出的各種醫療物資的需求，包括快速抗原測試包、口罩、中成藥、保護裝備、醫療用品已陸續分批運抵本港。

社區組織在大埔區免費派發檢測包的情況：

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截至今日，工作小組已接收約1,400萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約700萬個測試包已透過相關部門，向指定高風險及特定群組派發，例如安老院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、跨境貨車司機等。另外，民政事務總署已透過「全港社區抗疫連線」（連線），將180萬個快速抗原測試包派發予各區市民。

另外，工作小組至今已接收約1,100萬個N95及KN95口罩。該批口罩主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，以加強保護。小組亦已將其中約50萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用；工作小組亦已接收由內地供應約20萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。

此外，連同下星期一抵港的批次，工作小組至今共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中7萬盒及5萬盒中成藥，已分別給予連線及其他熱心社團在社區派發。其餘的23萬盒藥物將透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等，讓有需要的市民盡快獲得這些中央捐贈的中成藥，齊心抗疫。工作小組強調，會繼續統籌各抗疫部門和單位的醫療物資需求，確保物資能盡快供港作防疫抗疫之用，以全力應對疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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