【本地蔬菜】疫情下蔬菜供應不穩　9大本地有機菜網足不出戶享新鮮直送

▲ 本地有機菜網站推介，足不出戶享新鮮直送。

疫情期間大陸菜供應不穩，不少市民開始留意及購入本地菜。而本港有不少機構及農場有售高質有機食材，市民足不出戶亦可購到。

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Farmers Choice

網站有售瓜菜類及沙律、營養粉產品，蔬菜類別價錢在$30範圍不等。例如：

有機小松菜：$30/300g

有機西蘭花：$36/400g

訂購後於第二日下午12點後送到住址，或可選到其荔枝角地址自取。凡購物滿折後HKD200可免費送貨上門，範圍包括香港中區、東區、西區、九龍市區、荃灣、葵涌、沙田。更多詳情：【按此連結】

Aqua Green

由現代農業科技專業團隊組成，提供新鮮水耕菜。例如：

生菜：$25/300g

西蘭花：$26.8/200g

蔬菜包（6款蔬菜）：$288/set

市民購滿$250可免運費，否則需付$80運費。星期一至五中午12點前下單可翌日安排送貨。東涌、馬灣、機場、愉景灣、離島區只限星期一、三、五送貨。 送貨時間均為上午9點至下午6點。更多詳情：【按此連結】

28號農場

網站售各類自家種植健康作物。例如：

西芹：$42/1斤

生菜：$40/1斤

新界及九龍區市民購滿$250，或港島區滿$350可享免費送貨；否則需加$50運費。送貨時間為星期一至日，下午4點至6點；每日下午5點前下單，最快第二日可收到。更多詳情：【按此連結】

早晨 JOU SUN

販售種類包括蔬果、家禽、海鮮、湯品。本地有機菜售價範圍$20-$80左右。例如：

有機蘿蔔：$26/300g

有機娃娃菜：$72/450g

芹菜：$15/200g

唐生菜：$30/250g

疫情期間使用無接觸送貨服務，範圍包括港島、九龍及新界；付款後最快一天可送達。更多詳情：【按此連結】

餸你健康

出售本地菜售價範圍約$30-60，例如：

芥蘭頭：$48/600g

翠玉瓜：$58/600g

蔬果農產品購滿$400，或偏遠地區滿$450可免運費；如需星期六日及公眾假期派送，則需買滿$500才可免運費。店舖亦在港九各區設有交收點。更多詳情：【按此連結】

青協有機農場

網站主要販售葉菜、瓜豆、根莖、香草類菜品，設最低消費金額$150。例如：

生菜：$27/300g

捲葉羽衣甘藍：$12/150g

送貨區域包括九龍及新界、西貢及將軍澳區、港島、南區，不同地區亦有分相應截單及送貨時段，而每單交易運費為$50，滿$250或以上可免運費。更多詳情：【按此連結】

快樂家庭網上店

網站有售各類無添加有機食品，與香港農場合作販售蔬菜；亦有售各類乾貨等其他產品。蔬菜售價在$20-50範圍不等，例如：

有機菜心：$25/300g

有機圓椰菜：$58/1.5斤

市民購滿$540可免運費送貨。在星期六至一落單，星期三送貨；在星期二至四下單，星期六送貨。更多詳情：【按此連結】

藍妹有機農莊

農莊設有網店，售自家種植菜品，例如：

茼蒿：$40/1斤

紅菜芯：$48/1斤

農莊提供星期一至五固定送貨地點，每單購滿$300可免運費，而東涌或偏遠地區需加$100運費；每單低於$300需加$100運費；離島區不設送貨。更多詳情：【按此連結】

田嘢

機構實行與本地農夫共構計畫支持本地農業，以月訂方式經營，參與共構計畫的訂戶每星期可獲得4磅新界有機蔬菜，也可特別向負責人提出加磅或調整菜包內容要求；或自選價值$120的本地乾貨，在首星期進行配送。

機構負責人亦會就時令、訂戶家庭數及飲食習慣、食物敏感情況等調整菜包內容物、安排份量及種類。訂戶每月購價$1000會包含4次送貨上門包運費，送貨日期為每星期一、二、四下午及晚上。更多詳情：【按此連結】

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責任編輯：羅嘉欣