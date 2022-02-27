【第五波疫情】社署向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員　放寬補充勞工計劃三個月

▲ 社署向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，放寬補充勞工計劃三個月。（資料圖片）

本港疫情非常嚴峻，昨日（26日）新增17,063確診個案，醫療系統已經超出負荷，疫情更蔓延至安老及殘疾院舍，累計逾470間院舍爆疫，大量院友及負責照顧的職員染疫，院舍須撤離或關閉隔離。勞工及福利局局長羅致光表示，社署緊急向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，又放寬「補充勞工計劃」的一些規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員、省卻在計劃下進行四星期的本地招聘、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目等。

羅致光發表網誌指，在為院舍提供物資上，若待院舍有確診個案後才加強，便明顯會出現滯後，所以在過往一個星期，勞福局不等有確診個案，都已把快速測試套裝及個人保護裝備送達所有院舍，院舍若有需要額外快速測試套裝及個人保護裝備，亦會不斷補充。現時提供的快速測試套裝的數目除了足夠員工每天測試外，亦可為有確診個案的院舍每名院友提供每天測試。

另外，因為現時大部分營運院舍的非政府機構及私人機構，都面對人手嚴重不足，社署緊急向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。勞福局亦已聯絡內地多個勞務單位，尋求協助，亦向中央尋求協助協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，以解燃眉之急。第一批救兵應可以短期內抵港，先接受基本的訓練。

同時，勞福局決定有時限地放寬「補充勞工計劃」的一些規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員、省卻在計劃下進行四星期的本地招聘、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，及暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員會等。上述安排只在未來三個月內適用。勞工處已安排明天向勞顧會闡述有關措施，並聽取委員的意見。

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責任編輯：李榮忠