【第五波疫情】沙田禾輋邨富和樓1580人檢測　發現309宗陽性及26宗不確定個案

​政府昨日圍封沙田禾輋邨富和樓強制檢測，並於今日下午約2時15分完成行動。行動其間約1,580名人士接受檢測，當中發現309宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



自今日下午約2時15分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。



就發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪731戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰