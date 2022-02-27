【封區檢測】沙田禾輋邨民和樓及欣和樓污水樣本呈陽性　下午4時起圍封強檢【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【16:25】

政府表示由於沙田禾輋邨欣和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自下午4時起限制內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日約下午2時完成此行動。

【16:00】

政府表示由於沙田禾輋邨民和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自下午4時起限制內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日約下午2時完成此行動。

【15:40】

政府昨日圍封沙田新田圍邨富圍樓強制檢測，並於今日下午約3時完成行動。行動其間約1,200名人士接受檢測，當中發現202宗陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



自今日下午約3時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。



就發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【15:37】

政府昨日圍封觀塘秀茂坪邨秀明樓強制檢測，並於今日下午約3時15分完成行動。行動其間約1,800名人士接受檢測，當中發現285宗陽性檢測個案和33宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



自今日下午約3時15分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。



就發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:29】

沙田禾輋邨富和樓1580人檢測，發現309宗陽性及26宗不確定個案（詳情即看：【下一頁】）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組