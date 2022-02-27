【烏克蘭戰爭】俄國網球手賽後籲停戰　烏克蘭士兵忍痛拍片向父母告別

▲ 烏克蘭有士兵拍片向父母道別。

俄羅斯攻打烏克蘭，戰火四起，首都基輔及多個城市遭受俄羅斯導彈襲擊，造成大批平民死亡，不少市民逃難，或躲於防空洞，有烏克蘭士兵忍痛向父母告別。國際社會出現反戰聲浪，俄國亦有不少人示威抗議打仗，其中有俄國網球選手在賽後寫下反戰宣言。

烏克蘭局勢急劇惡化，烏克蘭政府要求18至60歲男子當兵，在Twitter上，不少網民瘋傳一段12秒的影片，一名烏克蘭士兵喘著氣四處張望，並對鏡頭闡述他們遭到強烈轟擊，最後更向父母告別，

爸媽，我愛你們。

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小男孩：我還不想死

而烏克蘭時間昨日（26日）上午，基輔市長克利奇科在Telegram上傳一張照片，指出有住宅大樓被導彈擊中。據CNN報道，這大樓靠近基輔第二大機場，從照片可見，大樓的側被轟出一個洞，冒出大量濃煙，所幸事件中無人死亡。

不少烏克蘭平民都避在防空洞內，與家人居於馬里烏波爾市（Mariupol）的小男孩Vlada目睹俄羅斯的轟炸，他淚流滿面地表示，自己被爆炸聲嚇醒，

我知道那是戰爭，我還不想死......我只這一切趕緊結束。

Vlada的媽媽亦憂心忡忡，她正考慮如何告知孩子事情，她表示，孩子每天都會問發生甚麼事，「我能說甚麼？他們不明白甚麼是戰爭。

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俄網球手籲停戰

國際社會出現反戰聲浪，俄羅斯本國亦有不少人抗議，希望普丁停止戰爭。近日，俄羅斯網球選手盧布列夫( Andrey Rublev )，在賽後對鏡頭寫上反戰宣言「No War Please」。他表示，

我的比賽並不重要，因為正在發生的事情要可怕得多。就算因為我是俄羅斯人，即使他們向我扔石頭，我也需要表明我希望和平。

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責任編輯︰王明芳