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【抗疫措施】林鄭月娥籲地產商再下一城　減免受影響租戶租金

政治 15:11 2022/02/27

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林鄭月娥籲地產商減免租戶租金。（資料圖片）

太古地產宣布向旗下商場關閉處所租戶提供租金寬免。特首林鄭月娥昨晚不點名讚「力度不少」，她又呼籲各地產商在抗疫戰上再下一城，減免受影響租戶的租金負擔。

林鄭昨晚在社交平台發文指，過去幾天更多界別積極加入抗疫行列，包括地產商為商戶提供租金減免。她指出，這些被關閉的處所，須承受逾三個月無法營業的壓力，損失實難單以政府的「防疫抗疫基金」5.0和6.0所彌補，因此極須業主提供租金寬免。

她續指，本港地產商已在第五波疫情租出整幢酒店和借出土地，讓政府增加社區隔離設施，呼籲他們再下一城，減免受影響租戶的租金負擔，認為業主和租客互諒互讓、有商有量，更符合眾志成城、齊心抗疫，達成穩控疫情壓倒一切的任務。

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責任編輯：林曉君

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