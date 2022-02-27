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【建造業】政府撥款10億推3招培訓建造業新血　盼吸引2.68萬人入行

社會 15:21 2022/02/27

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政府撥款10億推3招培訓建造業新血。（資料圖片）

政府預計未來數年建造業整體工程量會增至每年3,000億的水平，遠高於2020/21年度的2286億元。但建造業勞動力和新血不足問題嚴重，難以應付漸增的工程量。

最新一份《財政預算案》向建造業議員撥款10億元，以支持議會進一步加強人力培訓，發展局局長黃偉綸在網誌交代有關細節。

網誌提及，未來人力培訓的主要工作有三：

  • 就未來人手需求殷切的工種，政府會增加議會培訓轉職人士成為半熟練技工（中工）課程的學額及津貼，吸引更多新血入行
  • 增加議會「專才培訓計劃」及「技術提升課程」的學額及津貼，以協助現職及近期完成培訓的「中工」提升技術至熟練技工水平（大工），透過提供晉升階梯，可以更好吸引和挽留人才
  • 協助議會加強推廣業界的專業技術和發展機會，吸引更多年輕新血。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑估計，透過以上3項工作，可為業界提供2.68萬名新血，包括2萬名「中工」和6,800名「大工」。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

 

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