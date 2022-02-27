【第五波疫情】確診數字仍未回落 有專家倡推廣口服藥物讓患者居家治療

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，不斷刷新本港每日的疫情數字,唯不少專家預期第五波的疫情尚未見頂，3月可能達到每日過萬宗。感染及傳染病專科醫生曾祈殷（Joseph）表示，面對此龐大數字，香港不能再只靠公營醫療體系接收和管理新冠患者，居家隔離治療，建議政府可以考慮將新冠肺炎的口服藥放到不同的外展診所。

曾祈殷表示，從不少網上的例子看到，接種疫苗後病徵可能只屬輕微如傷風感冒，但第五波疫情中，每日都有幾宗至十數宗死亡個案，因此每間公院仍有數以千計的市民在等待入院。政府除了不斷呼籲接種疫苗和提高檢測能力，做好居家隔離治療的配套政策，以及提供有效的藥物治療除了可舒緩公立醫院的病床壓力，提高市民居家隔離的信心，更重要是減低死亡率。

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他指出，除了接種疫苗外，從報章上也知道針對新冠肺炎研發的口服藥物已面世，並在外國已開始使用。新冠肺炎口服藥的設計就是希望患者可於發病初期在家接受治療，從而降低新冠肺炎患者病情惡化而佔用醫院設施及死亡率。有重症風險因素的輕度至中度確診者，於發病初期服用，已證實可有效降低住院及死亡率, 並提高病毒清除率。

他續稱，與現時本港普遍在醫院使用的瑞德西韋和單株抗體屬針劑藥物不同，口服藥物為即使有風險發展成重症的新冠肺炎患者提供了居家隔離治療的條件。當然仍需配合視像會診和其他的生活配套以協助患者不需佔用公立醫院的床位，舒適安心地在家中接受治療，同時避免發展成重症以增加死亡風險。

不少外國政府面對每日高企的疫症數字，已利用口服藥物的便利條件將輕症至中度的新冠患者安排於不同的醫療機構甚或有藥劑師的藥房作治療和管理。至於公營醫院的服務則留給重症患者，妥善地作好分流以不致令公營醫療設施爆煲。

曾醫生指，本港醫管局已購入新冠肺炎的口服藥，可惜的是現時政府計劃中仍是將方便的口服藥放在公院中使用，失去本身口服新冠藥物以作為減低住院率的原意。而最危險的是，此批患有糖尿/肺阻/年長的新冠患者可能暫時因病徵輕微而仍然未能送院治理，但此批患者可在短期內突然病情反覆，錯失了在病情初期服用新冠肺炎口服藥物的最佳時機，從而增加死亡風險。

醫管局現時已在各區設立9間指定診所，由專業醫護為初確的輕症新冠患者提供診症，更有抗疫的的士作點對點接送。既然已走出在家治療的第一步，建議政府可以考慮將新冠肺炎的口服藥放到不同的外展診所，讓此批藥物可發揮其作用，令長者們和其他高風險者無須在確診後跑到公院作漫長等待，能留在家接受接療。

責任編輯：鄺嫻